Российского сержанта задержали за стрельбу из автомата в ходе конфликта

РБК: в Херсонской области сержант застрелил лейтенанта и ранил рядового

В Херсонской области сержант устроил стрельбу из автомата в ходе конфликта с сослуживцами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МВД.

По данным издания, ЧП произошло в селе Князев.

Задержан заместитель командира взвода в звании сержанта. Он открыл огонь из АК-74 по своему непосредственному руководителю, лейтенант получил огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Второго пострадавшего — рядового — госпитализировали со сквозным ранением надключичной области шеи.

На месте проводят разбирательство военные следователи.

30 ноября сообщалось о взрыве, который произошел на военном полигоне Кузьминский в Ростовской области 3 ноября. Он унес жизни 12 морских пехотинцев из Приморского края. Обстоятельства расследует главное военное следственное управление Следственного комитета (СК).