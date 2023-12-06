Следователи занялись стрельбой по российским полицейским под Рязанью

Прокуратура: было возбуждено дело после убийства полицейского под Рязанью

Раскрыты подробности стрельбы по полицейским в Рязанской области

Начало событий в новости Раскрыты подробности стрельбы по полицейским в Рязанской области

Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в Рязанской области, в ходе которой летальное ранение получил полицейский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

На месте происшествия работает прокурор области Дмитрий Коданев, расследование контролирует его ведомство.

По данным следствия, в Рыбновском районе 47-летний уроженец Вологодской области оказал вооруженное сопротивление прибывшим силовикам. Он открыл стрельбу по ним из охотничьего ружья.

Мужчина был ранее судим, уточняет РИА Новости. Он доставлен на допрос к следователю.

С обыском к нему прибыли полицейские Вологодского управления МВД. Ранение получил сотрудник Максим Розанов. Медикам не удалось спасти ему жизнь.

Ранее 6 декабря сообщалось, что мужчина открыл стрельбу со второго этажа дома, расположенного возле трассы М-5 в Рязанской области. Спустя время стрелка задержали штурмом.