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15:32, 6 декабря 2023Силовые структуры

Следователи занялись стрельбой по российским полицейским под Рязанью

Прокуратура: было возбуждено дело после убийства полицейского под Рязанью
Начало событий в новости Раскрыты подробности стрельбы по полицейским в Рязанской области

Фото: СУ СК России по Рязанской области

Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в Рязанской области, в ходе которой летальное ранение получил полицейский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

На месте происшествия работает прокурор области Дмитрий Коданев, расследование контролирует его ведомство.

По данным следствия, в Рыбновском районе 47-летний уроженец Вологодской области оказал вооруженное сопротивление прибывшим силовикам. Он открыл стрельбу по ним из охотничьего ружья.

Мужчина был ранее судим, уточняет РИА Новости. Он доставлен на допрос к следователю.

С обыском к нему прибыли полицейские Вологодского управления МВД. Ранение получил сотрудник Максим Розанов. Медикам не удалось спасти ему жизнь.

Ранее 6 декабря сообщалось, что мужчина открыл стрельбу со второго этажа дома, расположенного возле трассы М-5 в Рязанской области. Спустя время стрелка задержали штурмом.

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      Любовь Ширижик
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