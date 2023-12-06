Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 6 декабря 2023Забота о себе

Раскрыты способы усилить оргазм у женщин после 50 лет

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевт Джулиана Хаузер уверена, что после 50 лет женщины могут заново раскрыть сексуальность и узнать новые грани своей женственности. Способы достичь максимального эротического удовольствия в зрелом возрасте она назвала изданию New York Post.

Хаузер считает, что после 50 лет женщины чувствуют себя свободнее, поскольку уже знают, что им нравится, а что нет, они могут четко выражать желания и не беспокоиться о беременности. «Это позволяет без ограничений исследовать свое тело», — уверена специалистка. По ее мнению, чтобы усилить оргазм в этот период жизни, важно продолжать вести регулярную сексуальную жизнь и повышать общую осведомленность о сексе.

Сексуальная активность укрепляет доверие к себе и своим решениям. Помогает понять, кем вы являетесь на самом деле, а также усилить доверие к партнеру

Джулиана Хаузерпсихотерапевт
Материалы по теме:
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

Кроме того, Хаузер посоветовала четко осознать свои эротические желания. Чтобы лучше понять их, она предложила составить четыре списка. В первый, надо записать все, что нравится в постели, во второй — все, что не нравится. Третий список стоит оставить для экспериментов, которые хочется попробовать, а четвертый — для практик, которые пробовать не хочется. «Это упражнение поможет вам лучше узнать себя и понять причины своего сексуального поведения», — считает Хаузер.

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о привлекающих их особенностях внешности партнерш. Многие мужчины признались, что им очень нравится седина в прическах избранниц.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      «Не обязаны вмешиваться» Министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался считать Германию союзником Украины

      Россияне отравились угарным газом в доме

      Три мигранта напали на двух российских студентов в общежитии

      Названо условие достижения биткоином стоимости в 500 тысяч долларов

      Тарасова отреагировала на заявление украинки Магучих о российских спортсменах

      Россиянин сходил в ресторан в Монголии и описал его фразой «жесткая столовая»

      Названы самые необычные забытые вещи в каршеринге

      Стало известно о предложении главы «Балтики» национализировать компанию

      Минздрав раскрыл причину отравления более 40 рабочих на Камчатке

      Трамп оценил умственные способности Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости