Раскрыты способы усилить оргазм у женщин после 50 лет

Психотерапевт Джулиана Хаузер уверена, что после 50 лет женщины могут заново раскрыть сексуальность и узнать новые грани своей женственности. Способы достичь максимального эротического удовольствия в зрелом возрасте она назвала изданию New York Post.

Хаузер считает, что после 50 лет женщины чувствуют себя свободнее, поскольку уже знают, что им нравится, а что нет, они могут четко выражать желания и не беспокоиться о беременности. «Это позволяет без ограничений исследовать свое тело», — уверена специалистка. По ее мнению, чтобы усилить оргазм в этот период жизни, важно продолжать вести регулярную сексуальную жизнь и повышать общую осведомленность о сексе.

Сексуальная активность укрепляет доверие к себе и своим решениям. Помогает понять, кем вы являетесь на самом деле, а также усилить доверие к партнеру Джулиана Хаузер психотерапевт

Кроме того, Хаузер посоветовала четко осознать свои эротические желания. Чтобы лучше понять их, она предложила составить четыре списка. В первый, надо записать все, что нравится в постели, во второй — все, что не нравится. Третий список стоит оставить для экспериментов, которые хочется попробовать, а четвертый — для практик, которые пробовать не хочется. «Это упражнение поможет вам лучше узнать себя и понять причины своего сексуального поведения», — считает Хаузер.

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