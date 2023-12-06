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12:40, 6 декабря 2023Силовые структуры

Раскрыты жертвы задержанной МВД банды киллеров

На счету задержанной МВД банды киллеров оказалось свыше 30 преступных эпизодов

Кадр: Пресс-центр МВД России

На счету задержанной МВД банды киллеров свыше 30 эпизодов жестоких преступлений. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает пресс-служба МВД.

По данным министерства, преступники физически устраняли людей по заказу, занимались похищениями ради выкупа и покушениями. В числе их жертв значится консультант аппарата Госдумы в 2003 году, крупный бизнесмен и бухгалтер его фирмы, которых похитили и ликвидировали в 2002 году. В 2004 году бандиты разделались с владельцем Красногвардейского рынка и его сожительницей. Также среди их целей оказались несколько криминальных авторитетов.

Лидер банды на протяжении длительного времени проживал на территории Украины, где имеет вид на жительство. При этом он регулярно приезжал в Россию для координации деятельности группировки и руководства рядовыми участниками при совершении преступлений.

6 декабря МВД сообщило о задержании лидера и участников российской банды киллеров.

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      Владимир Седов
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