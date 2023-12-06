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18:04, 6 декабря 2023Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Сочи опасности

В горах Сочи до 7 декабря спрогнозировали лавинную опасность
СюжетУраган в Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Синоптики прогнозируют слабую лавинную опасность в предгорье и горах Сочи до вечера четверга, 7 декабря. О надвигающейся на город опасности россиян предупредили на сайте местной администрации.

«На территории Сочи в период от 18:00 6 декабря до 18:00 7 декабря в горах выше 1,5 тысячи метров над уровнем моря наблюдается слабая лавинная опасность, — говорится в сообщении. — Все городские службы работают в усиленном режиме».

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Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от походов в горы и выезда в предгорье на машинах, не оборудованных зимней резиной.

Ранее в декабре ущерб, нанесенный пляжной инфраструктуре Сочи вследствие ноябрьского урагана, превысил 200 миллионов рублей. Мэр курортного города Алексей Копайгородский заявил, что первые сочинские зимние пляжи восстановлены после шторма.

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      Фариза Бацазова
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