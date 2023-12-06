Россиянина задержали в аэропорту с личинками насекомых в багаже

Россиянин прилетел из Таиланда с личинками насекомых в багаже и был задержан

Россиянина задержали в аэропорту Иркутска с жареными личинками насекомых и шашлыком из скорпиона в багаже. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Непредвиденная ситуация произошла с 33-летним жителем Красноярска, прилетевшим в российский город из Бангкока (Таиланд). Отмечается, что экзотические деликатесы мужчина привез из туристической поездки в подарок.

«Он пояснил, что товары предназначались для использования в фотосессии, — говорится в сообщении. — На экзотический товар, не имеющий заводского происхождения и маркировки, у авиапассажира не было никаких документов».

По факту несоблюдения запретов и ограничений в отношении россиянина возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ. Нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа.

Ранее в декабре пассажир самолета попытался пронести на борт 160 почти задохнувшихся в багаже экзотических животных и попался таможенникам в аэропорту Лимы, Перу. Уточняется, что мужчина летел в неустановленную азиатскую страну.