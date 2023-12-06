Российская блогерша пожаловалась на цены на популярном европейском курорте

Популярная российская TikTok-блогерша Аня Покров пожаловалась на высокие цены на греческом курорте. Об этом она высказалась в интервью для телеканала RU.TV, запись которого доступна на YouTube.

Покров рассказала, что, когда отдыхала на острове Миконос, иногда уходила с пляжа, не заплатив за лежак. «На Миконосе знаешь, сколько лежаки стоят? Там просто космические цены», — обратилась она к интервьюеру.

Ранее Покров, уезжавшая в США, объяснила, почему решила вернуться в Россию. По словам тиктокерши, в чужой стране ей было тяжело эмоционально. Кроме того, блогерша добавила, что в России у нее остались члены семьи и другие близкие люди.

До этого Покров сравнила Лос-Анджелес и Сочи. Она назвала американский город деревней и заявила, что считает его хуже российского курорта.