Сбер не согласился с обвинениями в нарушении антимонопольных законов

Царев: Сбербанк не нарушал антимонопольные законы при страховании ипотеки

Сбербанк не согласен с претензиями ФАС о нарушении антимонопольного законодательства при страховании ипотеки, заявил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах Дня инвестора.

Царев подчеркнул, что Сбер регулярно запускает новые продукты и улучшает старые для своих клиентов. Одним из таких стал сервис «ДомКлик Плюс», который включает в себя в том числе полис «Сбербанк страхование жизни».

«Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство. На данный момент мы не получили официальные документы от ФАС. После того как их получим и детально изучим, мы сможем дать более развернутые комментарии», — заявил он.

Ранее Царев сообщил, что Сбер не будет повышать ставки по ипотеке в ближайшее время. Сейчас минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составляет 15,6 процента годовых.