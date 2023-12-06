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10:36, 6 декабря 2023Экономика

Сбер не согласился с обвинениями в нарушении антимонопольных законов

Царев: Сбербанк не нарушал антимонопольные законы при страховании ипотеки

Фото: Мурад Багандов / РИА Новости

Сбербанк не согласен с претензиями ФАС о нарушении антимонопольного законодательства при страховании ипотеки, заявил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах Дня инвестора.

Царев подчеркнул, что Сбер регулярно запускает новые продукты и улучшает старые для своих клиентов. Одним из таких стал сервис «ДомКлик Плюс», который включает в себя в том числе полис «Сбербанк страхование жизни».

«Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство. На данный момент мы не получили официальные документы от ФАС. После того как их получим и детально изучим, мы сможем дать более развернутые комментарии», — заявил он.

Ранее Царев сообщил, что Сбер не будет повышать ставки по ипотеке в ближайшее время. Сейчас минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составляет 15,6 процента годовых.

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      Варвара Кошечкина
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