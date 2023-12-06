Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:21, 6 декабря 2023Среда обитания

Сбер опроверг информацию о повышении ставок по ипотеке

Сбер не планирует повышать ставки по ипотеке в ближайшее время

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Сбер не будет повышать ставки по ипотеке в ближайшее время. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Дня инвестора Сбера.

Царев напомнил, что Сберу пришлось менять ставки в ноябре по базовым программам в связи с повышением Центробанком ключевой ставки до 15 процентов годовых. Сейчас минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составляет 15,6 процента годовых.

«По программам с господдержкой ставки не меняются: минимальная ставка по программе "Господдержка" составляет от 8 процентов, по "Семейной ипотеке" — от 6 процентов», — объяснил он.

Согласно прогнозам аналитиков Сбера, объем выдач ипотеки за весь 2023 год составит около 4,6 триллиона рублей. Прирост по отношению к 2022 году достигнет примерно 80 процентов, заключил Царев.

Ранее в Госдуме захотели расширить возрастные границы для получения дальневосточной ипотеки. Поменять правила выдачи льготного кредита в ходе пленарного заседания предложила замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вот-вот бросим Украину» В Сенате США усомнились в продолжении помощи Киеву и предсказали последствия для Европы

      Сбер проводит презентацию новой Стратегии развития

      Алиев заявил о нежелании Баку воевать с Ереваном

      На Западе раскрыли отношение к мирным переговорам по Украине

      В российских Ми-8МТВ-1 и «Ансат» нашли поддельную резину

      В Британии заявили о скором обсуждении с США поддержки Украины

      Создатели «Слова пацана» отреагировали на слухи о пересъемке финальной серии

      Кобыла родила жеребенка-циклопа и озадачила ветеринаров

      Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения

      Спортсмен-колясочник попался с 20 килограммами мефедрона в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости