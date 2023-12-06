Сбер опроверг информацию о повышении ставок по ипотеке

Сбер не планирует повышать ставки по ипотеке в ближайшее время

Сбер не будет повышать ставки по ипотеке в ближайшее время. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Дня инвестора Сбера.

Царев напомнил, что Сберу пришлось менять ставки в ноябре по базовым программам в связи с повышением Центробанком ключевой ставки до 15 процентов годовых. Сейчас минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составляет 15,6 процента годовых.

«По программам с господдержкой ставки не меняются: минимальная ставка по программе "Господдержка" составляет от 8 процентов, по "Семейной ипотеке" — от 6 процентов», — объяснил он.

Согласно прогнозам аналитиков Сбера, объем выдач ипотеки за весь 2023 год составит около 4,6 триллиона рублей. Прирост по отношению к 2022 году достигнет примерно 80 процентов, заключил Царев.

Ранее в Госдуме захотели расширить возрастные границы для получения дальневосточной ипотеки. Поменять правила выдачи льготного кредита в ходе пленарного заседания предложила замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.

