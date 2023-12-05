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17:38, 5 декабря 2023Среда обитания

В России захотели поменять правила выдачи льготной ипотеки

В Госдуме предложили изменить правила выдачи дальневосточной ипотеки

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Госдуме захотели расширить возрастные границы для получения дальневосточной ипотеки. Поменять правила выдачи льготного кредита в ходе пленарного заседания предложила замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, передает РИА Новости.

Депутат считает необходимым увеличить возраст участников данной льготной программы до 40 лет — либо для мужа, либо для жены. Другая инициатива партии предполагает полный отказ от ограничений по возрасту для одного из супругов в том случае, если ни один из них не имеет жилья. Нынешние правила выдачи жилищной ссуды в России не допускают превышения возраста 36 лет для обоих супругов.

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Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока начала действовать в декабре 2019 года. По ней молодые семьи или одинокие родители могут взять кредит под два процента годовых на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке. Позже мера распространилась на учителей и врачей.

Ранее в институте жилищного развития «ДОМ.РФ» при участии Минфина предложили выдавать дальневосточную ипотеку работающей молодежи, чтобы привлечь в регионы квалифицированные кадры.

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      Виктория Клабукова
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