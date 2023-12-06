Смолов выразил надежду, что сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» не запретят

Нападающий «Динамо» и сборной России по футболу Федор Смолов оценил сериал «Слово пацана: кровь на асфальте». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок отметил, что смотрит сериал, и он ему очень нравится. «Надеюсь, его не запретят. По крайней мере до окончания первого сезона, что все серии выпустят», — заявил нападающий.

Футболист также оценил претензии тех, кто обвиняет создателей картины в романтизации бандитизма. «Но мне кажется, что конфликты присутствовали в нашей жизни и раньше, и это не очень уместно связывать с выходом сериала. А сериал классный, правдоподобный», — отметил Смолов.

Восьмисерийная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятая при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), повествует о молодежных бандитских группировках Казани в конце 1980-х. В проекте снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юлия Александрова и другие, режиссером выступил Жора Крыжовников.