США назвали высоким риск конфронтации с Россией

Белый дом: высок риск конфликта между США и Россией в случае ее победы в СВО

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби счел высокой вероятность военного конфликта между США и Россией в случае ее победы на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Американские военные очень вероятно должны будут вовлечься, если [российский президент Владимир] Путин одержит стратегическую победу на Украине», — отметил он.

Ранее Кирби оценил риск поражения Украины в конфликте с Россией. По его мнению, существует высокая вероятность того, что украинская сторона проиграет.