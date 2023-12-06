Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:29, 6 декабря 2023Мир

США назвали высоким риск конфронтации с Россией

Белый дом: высок риск конфликта между США и Россией в случае ее победы в СВО
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Leah Millis / Reuters

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби счел высокой вероятность военного конфликта между США и Россией в случае ее победы на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Американские военные очень вероятно должны будут вовлечься, если [российский президент Владимир] Путин одержит стратегическую победу на Украине», — отметил он.

Ранее Кирби оценил риск поражения Украины в конфликте с Россией. По его мнению, существует высокая вероятность того, что украинская сторона проиграет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты подробности убийства экс-депутата Кивы

      Начштаба СОБР «Рысь» задержали после обнаружения тел с гирями на ногах

      Венесуэла объявила об аннексии региона Гайаны

      Ковальчук объяснил решение возобновить карьеру

      Стало известно о подарке Путина президенту ОАЭ

      Белый дом рассказал о непростом выборе США между Украиной и НАТО

      Windows лишится привычного элемента рабочего стола

      Миллионы людей боятся деменции, а еще десятки миллионов уже с ней живут. Можно ли защититься от этой пугающей болезни?

      Названо орудие убийства экс-депутата Верховной Рады Кивы

      В Кремле объяснили сопровождение самолета Путина истребителями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости