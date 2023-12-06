В Белом доме оценили риск поражения Украины в конфликте

В Белом доме высоко оценили риск поражения Украины в конфликте

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби оценил риск поражения Киева в конфликте. Его слова в среду, 6 декабря, приводит РИА Новости.

«Существует большой риск того, что Украина может проиграть», — отметил он.

В ноябре бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что реальная способность Украины выдержать конфликт закончится к январю, однако администрация президента США Джо Байдена будет до последнего отрицать ее проигрыш. «Не позднее февраля — это крайний срок», — добавил он.

По мнению эксперта, главным фактором для такого прогноза выступает нежелание Запада продолжать оказывать финансовую поддержку Украине. В частности, он отметил, что словесные обещания западных стран не всегда гарантируют поставки.

