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00:29, 7 декабря 2023Россия

Стало известно о подарке Путина президенту ОАЭ

Песков: Путин подарил президенту ОАЭ его портрет
Владимир Путин и Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян

Владимир Путин и Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян. Фото: Сергей Савостьянов / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время визита в ОАЭ подарил президенту Мухаммеду ибн Заиду Аль Нахайяну его портрет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

В ходе протокольного обмена подарками лидер ОАЭ, в свою очередь, вручил Путину мозаику.

Во время посещения Саудовской Аравии подарками не обменивались, так как визит носит статус рабочего, уточнил Песков.

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      Марина Совина
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