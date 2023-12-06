Стало известно о подарке Путина президенту ОАЭ

Песков: Путин подарил президенту ОАЭ его портрет

Президент России Владимир Путин во время визита в ОАЭ подарил президенту Мухаммеду ибн Заиду Аль Нахайяну его портрет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

В ходе протокольного обмена подарками лидер ОАЭ, в свою очередь, вручил Путину мозаику.

Во время посещения Саудовской Аравии подарками не обменивались, так как визит носит статус рабочего, уточнил Песков.