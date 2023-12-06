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11:19, 6 декабря 2023Интернет и СМИ

Суд Москвы оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал Tik Tok за неудаление роликов о зацеперах

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Таганский районный суд Москвы оштрафовал соцсеть TikTok на 800 тысяч рублей. Об этом в среду, 6 декабря, сообщил Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях («Неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу соцсети или принятию мер по ограничению доступа к информации»).

Как уточняет РИА Новости, TikTok выписали штраф за неудаление запрещенных роликов о «зацеперах».

Ранее по аналогичной статье в России оштрафовали популярный стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest. Обе компании обязали выплатить 800 тысяч рублей.

Кроме того, ранее суд в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей. Причиной стало неисполнение предписания Роскомнадзора.

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