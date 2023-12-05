Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:18, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

Суд оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Мировой суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной в нарушении статьи 19.7.10-4 Кодекса об административных правонарушениях.

Сообщается, что мессенджер не выполнил предписания «федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи».

Какое именно предписание Роскомнадзора не исполнил Telegram, в пресс-службе суда не уточнили.

В ноябре мессенджер также оштрафовали на четыре миллиона рублей. Его обвинили в неудалении недостоверной информации о действиях Российской армии.

В августе Telegram получил штраф в размере 50 тысяч рублей за отказ удалить данные о сотруднице Росаккредитации. Она просила удалить сведения в одном из каналов, сообщавших о том, что в прошлом она была гражданкой Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке захотели поднять до 30 процентов. Что будет с рынком жилья?

      Анонсированы масштабные перемены на Восточном полигоне железных дорог России

      Летевший из России в Узбекистан самолет экстренно сел в другой стране

      В Европе заявили о провале потолка цен на российскую нефть

      Финансировавшего терроризм россиянина отправили в колонию на девять лет

      Российский боец Саныч раскрыл уникальную схему уничтожения украинских дронов

      В Польше пригрозили ужесточить протест на границе с Украиной

      Бельгия пообещала передать Украине самолеты F-16

      Страны Прибалтики осудили Польшу за блокирование границы с Украиной

      Родителей съевшего наркотик двухлетнего россиянина оштрафовали на 500 рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости