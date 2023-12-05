Суд оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной в нарушении статьи 19.7.10-4 Кодекса об административных правонарушениях.

Сообщается, что мессенджер не выполнил предписания «федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи».

Какое именно предписание Роскомнадзора не исполнил Telegram, в пресс-службе суда не уточнили.

В ноябре мессенджер также оштрафовали на четыре миллиона рублей. Его обвинили в неудалении недостоверной информации о действиях Российской армии.

В августе Telegram получил штраф в размере 50 тысяч рублей за отказ удалить данные о сотруднице Росаккредитации. Она просила удалить сведения в одном из каналов, сообщавших о том, что в прошлом она была гражданкой Украины.