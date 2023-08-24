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11:59, 24 августа 2023Интернет и СМИ

Telegram оштрафовали в России

Суд оштрафовал Telegram за отказ удалить данные о сотруднице Росаккредитации

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Популярный мессенджер Telegram оштрафовали в России за отказ удалить данные о сотруднице Росаккредитации. Об этом пишет РИА Новости.

Компанию признали виновной по части 5 статьи 13.11 кодекса об административных правонарушениях («Невыполнение оператором в установленный срок требования об уточнении, блокировании или уничтожении персональных данных»). «Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сказал судья Тимур Вахрамеев.

Уточняется, что сотрудница Росаккредитации просила удалить публикацию в одном из Telegram-каналов, в котором утверждается, что ранее она была гражданкой Украины.

Ранее сообщалось, что за данное правонарушение Telegram грозил штраф в размере до 90 тысяч рублей. Протокол был зарегистрирован в апреле.

Перед этим суд в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление 32 каналов, публикующих запрещенную информацию. Речь шла о каналах, в которых размещалась не соответствующая действительности информация о спецоперации на Украине и Российской армии.

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    Маргарита Щигарева
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