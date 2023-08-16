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13:20, 16 августа 2023Интернет и СМИ

Telegram в России пригрозили новым штрафом

На Telegram составили протокол за неисполнение защиты прав владельцев данных

Фото: Sheldon Cooper / Globallookpress.com

В отношении популярного мессенджера Telegram составили протокол за неисполнение в срок требований по защите прав владельцев личных данных. О возможности нового штрафа для компании пишет ТАСС.

Представитель суда в Москве сообщил агентству, что протокол об административном правонарушении в отношении Telegram был зарегистрирован в апреле. Речь идет о части 5 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение оператором в установленный срок требования об уточнении, блокировании или уничтожении персональных данных).

Дата рассмотрения протокола пока не выбрана. Уточняется, что компании грозит штраф в размере до 90 тысяч рублей.

В июне суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление 32 каналов, публикующих запрещенную информацию. Речь шла о каналах, в которых размещалась несоответствующая действительности информация о спецоперации на Украине и Российской армии. Компанию обязали выплатить четыре миллиона рублей.

Перед этим спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной по отношению к России информацией. Она также заявила, что необходимо обратиться в Роскомнадзор, чтобы ведомство обнародовало каналы, за которыми «прячутся недруги» России.

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    Олег Давыдов
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