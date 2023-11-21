Telegram оштрафовали в России на четыре миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление фейков о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что мессенджер был признан виновным в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. Он обвиняется в неудалении недостоверной информации о деятельности Российской армии во время специальной военной операции на Украине.

В августе мессенджер оштрафовали на 50 тысяч рублей за отказ удалить данные о сотруднице Росаккредитации. Она попросила мессенджер убрать публикацию в одном из каналов, в которой говорилось, что раньше она была гражданкой Украины.

В июне Telegram получил штраф в четыре миллиона рублей за неудаление 32 каналов, распространяющих запрещенную информацию. В частности, речь шла о недостоверной информации о спецоперации и Вооруженных силах России.