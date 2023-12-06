Назван российский аналог американских ракет Tomahawk

Военный эксперт Кнутов: у американских ракет Tomahawk есть российский аналог

Аналогом американских ракет Tomahawk варианта Maritime Strike, которыми планируют вооружать подводные лодки ВМС США, могут быть российские ракеты «Калибр», которые применяются для поражения как наземных, так и надводных целей. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Эти ракеты — аналоги наших "Калибров", которые можно применять как по наземным, так и по надводным целям. Новая модификация Tomahawk также на это способна. До этого она не использовалась, посмотрим, как пойдет. Но, по сути, это просто наш "Калибр"», — сказал Кнутов.

Он также добавил, что у России есть оружие, аналогов которому в мире не существует. К примеру, это гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«Похожее оружие есть у Китая, но он никогда его не применял, так что говорить об эффективности сложно. Американцы тоже сообщали, что создали какую-то крылатую ракету, но точно неизвестно, подпадает ли она под определение гиперзвуковой», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что США решили разместить новые ракеты средней дальность в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году. Согласно данным источников Nikkei Asia, армия США направит подразделения ракет средней дальности в первую очередь на американскую базу на Гуаме.