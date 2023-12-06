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18:16, 6 декабря 2023Из жизни

Девушка случайно проглотила зубную щетку

New York Post: жительница Испании случайно проглотила зубную щетку

Фото: Unsplash

Жительница Испании случайно проглотила зубную щетку, пытаясь достать застрявшую в горле еду. Об этом сообщает New York Post.

21-летняя Хейзеа из муниципалитета Гальдакано подавилась куском мяса, когда ела индейку. Чтобы вытащить его из горла, она схватила первое, что попалось ей под руку, — зубную щетку. По словам девушки, нужно было действовать быстро: она начинала задыхаться, а рядом не было никого, кто мог бы ей помочь.

Хейзеа схватилась за головку зубной щетки, вытащила кусок мяса ее ручкой и не заметила, как та целиком оказалась у нее в горле. «Я пыталась удержать ее за щетину, но как только препятствие было устранено, ее просто засосало», — говорит она. Девушку срочно госпитализировали.

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По словам Хейзеи, врачи были взволнованы и не могли поверить, что она проглотила зубную щетку, пока не увидели рентгеновские снимки. Девушка отметила, что не испытывала болевых ощущений из-за инородного тела в пищеводе. Ее обследовали в течение трех часов, после чего в ходе 40-минутной процедуры хирургам удалось вытащить щетку. Все это время Хейзеа находилась под наркозом. «Я проснулась, а рядом со мной на прикроватной тумбочке лежала зубная щетка. Я была рада, что снова могу дышать», — вспоминает она.

Ранее сообщалось, что в США полицейские задержали мужчину, который спрятал оружие и наркотики в заднем проходе. Ему были предъявлены обвинения в хранении и сбыте наркотиков, хранении оружия и оказании сопротивления полицейским.

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      Алиса Удовик
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