В России пообещали сохранить льготы по кредитам для IT-компаний

Минцифры: российские банки сохранят льготную ставку по кредитам для IT-компаний

Российские банки сохранят льготную ставку по кредитам для IT-компаний. Несмотря на то что программа субсидирования займов потребовала дополнительного финансирования из-за увеличения ключевой ставки, поддержка отрасли не прекратится, пообещали в Минцифры.

На 2024 год на субсидирование льготной ставки по займам для представителей IT-индустрии в бюджете заложено более четырех миллиардов рублей.

«Минцифры нашло необходимые средства, и их первая часть уже выделена. Вторая будет доведена до конца года и обеспечит покрытие дополнительных обязательств, образовавшихся после повышения ключевой ставки», — пояснили в ведомстве.

Задолженность перед банками, которая возникла из-за повышения ключевой ставки, поэтапно погашается и будет полностью закрыта. Компании, которые ранее получили уведомления о переводе на коммерческую ставку, сохранят льготные условия, заявили представители Минцифры.

В начале декабря российские IT-компании и производители электроники столкнулись с повышением ставок по кредитам. С льготных 3-5 процентов их размер взлетел до рыночных 18-18,5 процента. В банках объяснили это решение отсутствием субсидий еще с октября.

Минэкономразвития начало рассматривать вариант хеджирования процентных ставок для крупнейших компаний, чтобы помочь им справиться с резким ростом ключевой ставки. В ведомстве предложили выплачивать бизнесу разницу между фактическим значением ключевой ставки (15 процентов годовых) и базовым уровнем, который определяет правительство. Проблема такого подхода в сложной бюджетной ситуации, поэтому источник денег придется искать в другом месте, например, использовать прибыль банков.