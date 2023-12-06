В России начали искать деньги на помощь крупнейшим компаниям

РБК: власти России думают о снижении ставок для бизнеса за счет прибыли банков

Минэкономразвития начало рассматривать вариант хеджирования процентных ставок для крупнейших компаний, которые отвечают за приоритетные проекты экономики. Такое решение могло бы помочь им справиться с резким ростом ключевой ставки. О дискуссиях по этому поводу со ссылкой на федеральных чиновников, участвующих в обсуждениях, сообщает РБК.

Под хеджированием в этом случае подразумевается сохранение расходов предприятий на обслуживание долгов при изменении уровня жесткости денежно-кредитной политики. Собеседники издания утверждают, что поводом задуматься о проблеме стало обращение самих компаний, которые предупредили о невозможности инвестирования в новых условиях.

В частности, о поддержке просили автопроизводители — «АвтоВАЗ», КамАЗ, ГАЗ. Президент первой компании Максим Соколов отмечал, что в 2024 году ей надо выплатить порядка 20 миллиардов рублей в качестве процентов по займам, а значит, эти средства нельзя будет направить на развитие.

В ведомстве предлагают выплачивать компенсации, предусматривающие разницу между фактическим значением ключевой ставки (в настоящее время 15 процентов годовых) и базовым уровнем, который определяет правительство. Проблема такого подхода в сложной бюджетной ситуации, поэтому источник денег придется искать в другом месте.

В качестве варианта предлагается использовать прибыль банков, которая по итогам текущего года может достигнуть трех триллионов рублей. В каком виде могут оформить изъятие средств, источники издания не уточнили, предложение пока прорабатывается.

Эксперты отмечают, что плюсами такого подхода станет снижение рисков для предприятий, а минусами — неопределенные обязательства для бюджета, а также снижение уровня конкуренции, ведь получатели помощи и оставшиеся без нее компании будут существовать в разных условиях. Кроме того, неясно, как оформить отъем денег у банков законодательно.

Ранее сообщалось, что банки начали переводить IT-компании с льготных условий кредита на обычные. Причиной таких действий стало отсутствие субсидий. У Минцифры в условиях двукратного роста ключевой ставки закончились средства на выплаты по соответствующим статьям.