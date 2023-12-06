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11:49, 6 декабря 2023Экономика

В России начали искать деньги на помощь крупнейшим компаниям

РБК: власти России думают о снижении ставок для бизнеса за счет прибыли банков

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Минэкономразвития начало рассматривать вариант хеджирования процентных ставок для крупнейших компаний, которые отвечают за приоритетные проекты экономики. Такое решение могло бы помочь им справиться с резким ростом ключевой ставки. О дискуссиях по этому поводу со ссылкой на федеральных чиновников, участвующих в обсуждениях, сообщает РБК.

Под хеджированием в этом случае подразумевается сохранение расходов предприятий на обслуживание долгов при изменении уровня жесткости денежно-кредитной политики. Собеседники издания утверждают, что поводом задуматься о проблеме стало обращение самих компаний, которые предупредили о невозможности инвестирования в новых условиях.

В частности, о поддержке просили автопроизводители — «АвтоВАЗ», КамАЗ, ГАЗ. Президент первой компании Максим Соколов отмечал, что в 2024 году ей надо выплатить порядка 20 миллиардов рублей в качестве процентов по займам, а значит, эти средства нельзя будет направить на развитие.

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В ведомстве предлагают выплачивать компенсации, предусматривающие разницу между фактическим значением ключевой ставки (в настоящее время 15 процентов годовых) и базовым уровнем, который определяет правительство. Проблема такого подхода в сложной бюджетной ситуации, поэтому источник денег придется искать в другом месте.

В качестве варианта предлагается использовать прибыль банков, которая по итогам текущего года может достигнуть трех триллионов рублей. В каком виде могут оформить изъятие средств, источники издания не уточнили, предложение пока прорабатывается.

Эксперты отмечают, что плюсами такого подхода станет снижение рисков для предприятий, а минусами — неопределенные обязательства для бюджета, а также снижение уровня конкуренции, ведь получатели помощи и оставшиеся без нее компании будут существовать в разных условиях. Кроме того, неясно, как оформить отъем денег у банков законодательно.

Ранее сообщалось, что банки начали переводить IT-компании с льготных условий кредита на обычные. Причиной таких действий стало отсутствие субсидий. У Минцифры в условиях двукратного роста ключевой ставки закончились средства на выплаты по соответствующим статьям.

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