Уголовное дело возбудили из-за массового отравления строителей на Камчатке

СКР возбудил уголовное дело по факту массового отравления рабочих на Камчатке

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело по факту отравления рабочих на стройке нового терминала Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский в Елизове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Сейчас силовики проводят следственные и иные процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Об отравлении рабочих на Камчатке стало известно в среду, 6 декабря. Мужчины отравились на стройке нового терминала главного аэропорта российского региона в городе Елизово. 41 человек был госпитализирован с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта.

Минздрав назвал причиной отравления гастроэнтерит. Сейчас пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.