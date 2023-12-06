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09:55, 6 декабря 2023Силовые структуры

Уголовное дело возбудили из-за массового отравления строителей на Камчатке

СКР возбудил уголовное дело по факту массового отравления рабочих на Камчатке

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело по факту отравления рабочих на стройке нового терминала Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский в Елизове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Сейчас силовики проводят следственные и иные процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Об отравлении рабочих на Камчатке стало известно в среду, 6 декабря. Мужчины отравились на стройке нового терминала главного аэропорта российского региона в городе Елизово. 41 человек был госпитализирован с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта.

Минздрав назвал причиной отравления гастроэнтерит. Сейчас пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

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      Екатерина Кашурникова
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