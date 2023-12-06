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10:35, 6 декабря 2023Экономика

Производитель колонок «Урал» выиграл суд у владельца американской JBL

Российский суд не стал наказывать производителя колонок «Урал» за схожесть с JBL

Кадр: Денис Меркулов / Youtube

Производитель российских акустических систем «Урал» окончательно выиграл суд у американской компании Harman International Industries, владельца производителя аудиотехники под брендом JBL, которая, в свою очередь, принадлежит Samsung Electronics. Об этом со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы сообщает РБК.

Разбирательства тянутся с 2021 года. Harman International Industries в иске к «Промостар» и «АвтоАудиоЦентр» (распространяет и производит «Урал») утверждал, что российская компания скопировала дизайн и использовала запатентованные решения. Узнаваемые черты американских колонок производитель использовал для продвижения на рынке.

Потери от действий конкурента истец оценивал в 500 тысяч рублей. Также в иске было требование компенсации в размере трех миллионов рублей и почти 500 тысяч судебных расходов и издержек.

Отдельно Harman хотел заблокировать продажу четырех колонок «Урал». Американская компания в иске опиралась на опрос ВЦИОМ, который показал, что большинство респондентов путают аудиосистемы из-за схожести по внешнему виду.

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Почти половина опрошенных посчитали, что продукцию выпускает один производитель или связанные компании, а 72 процента назвали «Урал» имитацией JBL. Также в Harman припомнили рекламные компании «Урала», где подчеркивался факт сходства, и привели в пример блогеров, которые в своих обзорах сравнивали продукцию производителей, указывая на «Урал» как на «российский JBL».

В свою очередь российская компания утверждала, что JBL зарегистрировал свою продукцию по классу «портативные аудиосистемы», а «Урал» — как «громкоговорители». Кроме того, цилиндрическую форму имеют 90 процентов портативных колонок, поэтому ее нельзя считать отличительной особенностью именно американской продукции.

Одновременно производитель «Урала» представил результат опроса Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. Как оказалось, 88 процентов респондентов знают о том, что продукт производится разными компаниями, а больше половины утверждают, что не видят скопированные элементы.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель отметил, что отказ Harman International Industries от подачи апелляции на решение суда говорит скорее о потере интереса к российскому рынку. Продолжение борьбы повлекло бы новые расходы, а на итоговый результат все равно повлияло бы стремление суда поддержать российского производителя.

За первые пять месяцев 2023 года доля поддельной аудиоэлектроники на отечественном рынке выросла с 10 процентов до 25 процентов год к году. Чаще всего встречаются копии наушников и музыкальных колонок таких популярных брендов, как Apple, Marshall и JBL.

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