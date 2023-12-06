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14:51, 6 декабря 2023Наука и техника

В Индии захотели запретить продажи старых iPhone

Reuters: в Индии могут остановить продажи iPhone из-за закона о USB-C

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Globallookpress.com

Корпорации Apple могут запретить продавать в Индии смартфоны с разъемом Lightning. Об этом сообщает Reuters.

По информации журналистов агентства, правительство Индии намерено принять закон, согласно которому все продаваемые гаджеты на территории страны должны будут иметь универсальный порт USB-C. Таким образом власти намерены снизить количество отходов от электроники.

В материале говорится, что будущий закон фактически скопирован с такового в Евросоюзе. Представители компании Apple уже отреагировали на новые правила, попросив, чтобы закон не распространялся на уже выпущенные модели iPhone. В противном случае компания не сможет продавать в Индии старые устройства, имеющие разъем Lightning.

По словам опрошенных специалистов, Индия является одним из главных рынков для Apple, где компания реализует смартфоны прошлых поколений, выходившие с портом Lightning. На данный момент только устройства серии iPhone 15 имеют разъем USB-C. В корпорации уже отметили, что не смогут модернизировать старые модели, добавив в них USB-C.

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Также в 2023 году Apple производила в Индии 12-14 процентов всех смартфонов. По оценке журналистов Reuters, если компания снизит количество выпущенных в регионе iPhone, то не достигнет определенных объемов производства и, в свою очередь, не сможет рассчитывать на налоговые льготы. В настоящий момент в Индии считают, что новый закон вступит в силу с июня 2025 года.

Ранее стало известно, что в России поставлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов — с начала года продано более 27 миллионов устройств. Для сравнения, за 11 месяцев 2022 года было реализовано 22 миллиона аппаратов.

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      Андрей Ставицкий
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