В Белоруссии заявили о попытках западных соседей задушить республику

Секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: западные соседи пытаются нас задушить

Западные соседи Белоруссии пытаются задушить республику. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович, передает БелТА.

«Войны сегодня совсем другого характера. Они имеют гибридный эффект: политические, информационные меры, экономические санкции. Беларусь пытаются задушить. Из Беларуси делают страну-агрессора, создают коллапс на границе», — сказал Вольфович.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Минск предпринимает попытки нормализовать обстановку, создать элементарные условия для людей. «Нужно искать точки соприкосновения, находить пути решения, чтобы люди жили в мире и добрососедстве. Это самое главное», — заявил он.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила ограничить права России и Белоруссии в Интерполе. Также Вильнюс разорвал договор о транзите удобрений производства ОАО «Беларуськалий» в Клайпедский морской порт.