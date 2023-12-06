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14:49, 6 декабря 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о попытках западных соседей задушить республику

Секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: западные соседи пытаются нас задушить

Фото: Leon Neal / Unsplash

Западные соседи Белоруссии пытаются задушить республику. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович, передает БелТА.

«Войны сегодня совсем другого характера. Они имеют гибридный эффект: политические, информационные меры, экономические санкции. Беларусь пытаются задушить. Из Беларуси делают страну-агрессора, создают коллапс на границе», — сказал Вольфович.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Минск предпринимает попытки нормализовать обстановку, создать элементарные условия для людей. «Нужно искать точки соприкосновения, находить пути решения, чтобы люди жили в мире и добрососедстве. Это самое главное», — заявил он.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила ограничить права России и Белоруссии в Интерполе. Также Вильнюс разорвал договор о транзите удобрений производства ОАО «Беларуськалий» в Клайпедский морской порт.

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      Алевтина Запольская
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