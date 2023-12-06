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19:03, 6 декабря 2023Россия

В Петербурге годовалая девочка с ног до головы обварилась кипятком

В Санкт-Петербурге годовалая девочка обварилась кипятком и попала в реанимацию

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге годовалая девочка случайно вылила на себя кипяток и обварилась с ног до головы. Об этом пишет 78.ru.

Как стало известно изданию, 5 декабря из квартиры на 20-й линии Васильевского острова ребенка доставили в реанимацию. У девочки диагностировали ожоги второй степени на левой стопе, животе, груди, плечах, шее и лице. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Причина происшествия не уточняется.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга двухлетний мальчик также облился кипятком и попал в больницу в тяжелом состоянии. Ребенок находился дома с дедушкой. Взрослый в какой-то момент вышел из комнаты, а его внук опрокинул на себя чашку с горячей жидкостью.

Похожий случай произошел в Петербурге в сентябре. Тогда годовалый мальчик опрокинул на себя горячий суп и получил ожог 12 процентов тела второй степени.

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      Константин Лысяков
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