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09:02, 6 декабря 2023Мир

В Польше указали на загадочное снижение числа украинских фур на границе

Do Rzeczy: на границе с Польшей сократилось число украинских фур с гумпомощью

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

После того, как сотрудники польской Государственной налоговой администрации начали тщательную проверку документов у водителей украинских фур на границе Польши и Украины, число грузовиков с гумпомощью заметно сократилось. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

«С четверга на границе сотрудники Государственной налоговой администрации стали тщательно проверять документы. С этого момента на границе стали происходить странные вещи», — говорится в публикации.

Представитель Комитета защиты перевозчиков Польши Яцек Сокол предположил, что это связано со страхом уголовного наказания в отношении водителей за подделку документов о грузах. «Машин сразу стало гораздо меньше. Так что сами водители, сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга», — резюмировал Сокол.

Ранее польские перевозчики перекрыли четыре пограничных перехода в начале ноября. Дальнобойщики требовали ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Они пообещали прекратить блокаду, если им дадут 50 процентов рейсов между странами, а украинских перевозчиков лишат льгот на транзит товаров по ЕС.

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      Виктория Кондратьева
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