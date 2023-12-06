В России рассказали о сбитых благодаря приложению «Радар» беспилотниках
Пять беспилотников удалось сбить благодаря приложению «Радар», об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ), который инициировал его разработку, передает РИА Новости.
Приложение, созданное для экстренного реагирования на замеченные дроны противника или диверсионные группы, помогло специальным службам сбить три дрона в Брянской области и два в Курской.
Отмечается, что в настоящее время программу установили уже более 310 тысяч россиян, чтобы оперативно передавать информацию.
«Чем больше людей скачают приложение, тем выше будет плотность покрытия и тем оперативнее будет поступать информация о БПЛА военным», — заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал россиян скачивать приложение, с помощью которого можно будет сообщать об обнаруженных беспилотниках.