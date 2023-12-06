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00:30, 6 декабря 2023Россия

В России рассказали о сбитых благодаря приложению «Радар» беспилотниках

ОНФ: пять БПЛА противника удалось сбить благодаря приложению «Радар»

Фото: Unsplash.com

Пять беспилотников удалось сбить благодаря приложению «Радар», об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ), который инициировал его разработку, передает РИА Новости.

Приложение, созданное для экстренного реагирования на замеченные дроны противника или диверсионные группы, помогло специальным службам сбить три дрона в Брянской области и два в Курской.

Отмечается, что в настоящее время программу установили уже более 310 тысяч россиян, чтобы оперативно передавать информацию.

«Чем больше людей скачают приложение, тем выше будет плотность покрытия и тем оперативнее будет поступать информация о БПЛА военным», — заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал россиян скачивать приложение, с помощью которого можно будет сообщать об обнаруженных беспилотниках.

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      Марина Совина
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