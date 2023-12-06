В российском регионе школьникам показали ЛГБТ-спектакль

В Курганской области школьникам показали спектакль с пропагандой ЛГБТ-ценностей

Курганским школьникам показали ЛГБТ-спектакль (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщает региональный новостной портал «Область45».

В публикации утверждается, что постановку успели поставить несколько раз перед учениками 9-11 классов.

Детский омбудсмен Курганской области Алена Лопатина в беседе с журналистом издания заявила, что ответственность за показ спектакля лежит на организаторах. Содержание постановки она объяснила желанием авторов произвести эффект на зрителя. Омбудсмен также заявила о необходимости проверить спектакль на соответствие российским законам.

30 ноября Верховный суд России признал Международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. В Госдуме в связи с принятым судом решением заявили, что государство не стремится вмешиваться в личную жизнь граждан. При этом власти принимают меры, направленные на ограждение общества от агрессивного навязывания нетрадиционных семейных ценностей, отметили в нижней палате.

