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19:41, 6 декабря 2023Россия

В российском регионе школьникам показали ЛГБТ-спектакль

В Курганской области школьникам показали спектакль с пропагандой ЛГБТ-ценностей

Фото: Unsplash

Курганским школьникам показали ЛГБТ-спектакль (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщает региональный новостной портал «Область45».

В публикации утверждается, что постановку успели поставить несколько раз перед учениками 9-11 классов.

Детский омбудсмен Курганской области Алена Лопатина в беседе с журналистом издания заявила, что ответственность за показ спектакля лежит на организаторах. Содержание постановки она объяснила желанием авторов произвести эффект на зрителя. Омбудсмен также заявила о необходимости проверить спектакль на соответствие российским законам.

30 ноября Верховный суд России признал Международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. В Госдуме в связи с принятым судом решением заявили, что государство не стремится вмешиваться в личную жизнь граждан. При этом власти принимают меры, направленные на ограждение общества от агрессивного навязывания нетрадиционных семейных ценностей, отметили в нижней палате.

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      Алан Босиков
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