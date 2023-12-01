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16:00, 1 декабря 2023Россия

В Госдуме ответили на заявление США о деле международного движения ЛГБТ

Пискарев: россиянам чужды идеи о неограниченной гендерной самоидентификации

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Государство не вмешивается в личную жизнь группы лиц, принадлежащей к международному движению ЛГБТ (запрещенная экстремистская организация), но принимает меры, чтобы оградить общество от агрессивного навязывания нетрадиционных семейных отношений. Об этом пишет Telegram-канал комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России со ссылкой на ее председателя Василия Пискарева.

Так депутат ответил на распространенное в соцсетях заявление помощника госсекретаря США Джима О’Брайена о том, что признание Россией движения ЛГБТ экстремистской организацией «серьезно подрывает защиту прав человека и ставит под угрозу свободу выражения мнений для всех россиян».

«Это не просто вмешательство в наши внутренние дела, давление на судебную власть, но и грубое передергивание фактов», — отреагировал Пискарев.

По его словам, запрет пропаганды педофилии и распространения идей о смене пола и сексуальных девиациях среди детей уже закреплены в российских законах и Уголовном кодексе РФ. И решение Верховного суда лишь расставило точки над i, «выделив экстремистов из общей массы людей, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации», отметил депутат.

Пискарев подчеркнул, что людям самых разных политических взглядов в России «глубоко чужды навязываемые из-за океана идеи о неограниченной гендерной самоидентификации». «И насильственного внедрения в свою повседневную жизнь подобных отношений они не хотят. Собственно говоря, как раз такие действия и являются нарушением прав человека, с чем уже в полной мере сталкиваются граждане США, придерживающиеся традиционных взглядов на семью. Но в их защиту Госдепартамент не высказывается», — заключил парламентарий.

30 ноября Верховный суд России, рассмотрев иск Министерства юстиции, запретил и признал экстремистской организацией «Международное общественное движение ЛГБТ». В РПЦ сочли это решение формой нравственной самозащиты общества.

В Чечне заявили, что запрет движения ЛГБТ подтверждает статус России как страны, опирающейся на традиционные ценности.

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      Анастасия Яланская
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