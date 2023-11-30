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16:47, 30 ноября 2023Россия

В РПЦ сочли самозащитой общества признание экстремистским движения ЛГБТ

В РПЦ сочли нравственной самозащитой признание экстремистским движения ЛГБТ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Признание движения ЛГБТ экстремистской организацией и его запрет в России является формой нравственной самозащиты общества. Об этом заявил зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, чьи слова приводит РИА Новости.

«Признание ЛГБТ-движения экстремистским — форма нравственной самозащиты общества. Мы знаем по свидетельству многих западных христиан, которые придерживаются традиционных убеждений в отношении брака и семьи, что деятельность ЛГБТ-движений направлена на вытеснение христианского представления о браке и семье как из публичного, так и правого пространства», — пояснил он.

По его словам, в Европе исторически представление о семье как о союзе мужчины и женщины основано на вероучении христиан. Поэтому, отметил Кипшидзе, деятельность ЛГБТ направлена против христианского представления о браке, а также против самой религиозной концепции, что приводит к ущемлению прав верующий в тех странах, где движение получило свободу действий.

30 ноября Верховный суд России, рассмотрев иск Министерства юстиции, запретил и признал экстремистской организацией «Международное общественное движение ЛГБТ». Как выяснило агентство ТАСС, на изучение доказательств, представленных Минюстом, у суда ушло около четырех часов, после чего была оглашена резолютивная часть решения, из которой остаются неизвестными мотивы суда.

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