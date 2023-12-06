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15:40, 6 декабря 2023Россия

Володин заявил о необходимости учить девочек варить борщ

Володин о решении Госдумы ввести обязательные уроки труда: труд никого не портит

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Школьников нужно готовить к взрослой жизни, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так глава нижней палаты прокомментировал решение ввести в общеобразовательных учреждениях обязательные уроки труда. Фрагмент его выступления на заседании опубликовал «Коммерсантъ» в Telegram.

6 декабря депутаты приняли закон о запрете телефонов на уроках и обязательных уроках труда.

Так, девочки должны учиться варить борщ и заботиться о муже, сказал Володин. Мальчиков же стоит обучать «держать молоток», отметил он.

«Труд никого еще не испортил», — подчеркнул Володин. Даже при наличии таланта без трудолюбия ребенок рискует оказаться в тяжелой ситуации, заключил он.

Ранее в Госдуме рассказали, как будет осуществляться запрет на использование телефонов во время уроков. Депутат Яна Лантратова допустила, что на занятии телефон может быть убран в парту, рюкзак или сумку ребенка. Но ее словам, до внесения поправок в законопроекте предполагалось оставить школьникам возможность использовать смартфоны. Против этого массово выступили родители, подчеркнула Лантратова.

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