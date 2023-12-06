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10:16, 6 декабря 2023Ценности

Возлюбленная Тимати поделилась фото в рубашке на голое тело

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова поделилась откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила в сторис кадр, на котором она позирует перед зеркалом. На размещенном фото видно, что для съемки она надела клетчатую рубашку синего цвета на голое тело, расстегнув на ней верхние пуговицы.

Кроме того, на лице модели отсутствует макияж, а волосы уложены в небрежную прическу.

В ноябре Валентина Иванова рассказала о травле в школе из-за внешности. По словам модели, окружающие придумывали ей обидные прозвища.

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      Карина Черных
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