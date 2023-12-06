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15:30, 6 декабря 2023Бывший СССР

Захарова обвинила Запад в обмане народа Армении

Захарова раскритиковала результаты посредничества Запада в карабахском вопросе

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала посредничество Запада в карабахском вопросе, назвав его обманом народа Армении. Об этом пишет «Spuntik Армения».

Захарова прокомментировала попытки руководства Армении обратиться к западным странам с просьбой посредничества в урегулировании конфликта с Азербайджаном.

«Как бы не получилось повтора — сейчас под видом лучших друзей насоветуют Армении такого, что потом приведет к очередному сюрпризу. Еще раз говорю: именно так случилось в Праге и Брюсселе», — заявила представитель МИД.

Она предположила, что народ Армении может быть не в курсе ситуации, так как власти страны не в полной мере информируют его о переговорном процессе.

Захарова отметила, что Россия ранее приглашала Армению и Азербайджан на встречу в Москве и на полях многосторонних переговоров в третьих странах.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян допустил заключение мирного соглашения между Ереваном и Баку в течение 15 дней. По его словам, для этого нужно проявление политической воли властями Азербайджана.

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      Юрий Леонов
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