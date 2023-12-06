Захарова заявила, что на Украине мобилизуют подростков и возрождают гитлерюгенд

Киевские власти на основе неонацистских идеологических установок возрождают гитлерюгенд. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя мобилизацию подростков в Вооруженные силы Украины. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

По ее словам, первую группу подростков-сирот, обученных в центре подготовки резервов «Гаймадацкая сечь», отправили в распоряжение 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. Захарова также сообщила, что несмотря на обещание держать детей в тыловых районах, поступают сведения о первых потерях на поле боя.

«В своем злобном отчаянии преступный режим Зеленского дошел до крайней степени ожесточенности, если начал уже детей отправлять на очевидную погибель», — заявила официальный представитель МИД России.

Гитлерюгенд — военизированная молодежная организация национал-социалистической немецкой рабочей партии, правившей в Германии во времена Третьего рейха. В 1943 году из числа юношей, входивших в организацию, была сформирована одноименная 12-я танковая дивизия СС.

Ранее солдаты ВСУ пожаловались западным журналистам, что командование бросило их на передовой. По словам одного из военнослужащих, украинские военные сами закупают для себя генераторы и теплую одежду, а с приходом холодов ситуация только ухудшится.