Зеленский пообещал выполнить данные ЕС обещания

Зеленский: до конца года примем все решения, которые обещали Брюсселю

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца года Киев выполнит все обещанные, данные Брюсселю, что позволит начать переговоры о вступлении в ЕС. Его слова приводит «Европейская правда».

«Надеемся, что и Евросоюз выполнит свое обещание перед Украиной. Решение о старте переговоров о вступлении в ЕС — это мощная энергия для нас, энергия единства», — сказал президент.

Эти слова прозвучали в обращении Зеленского к лидерам стран G7.

Вопрос о начале переговоров с Украиной о вступлении в содружество должен обсуждаться на саммите лидеров Евросоюза 14-15 декабря.

Против скорого присоединения Киев к ЕС выступает, например, Венгрия. Там считают, что Украина и Евросоюз пока не готовы к такому шагу.

В самом ЕС считают, что Украина может вступить в объединение к 2030 году.