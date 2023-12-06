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21:14, 6 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский пообещал выполнить данные ЕС обещания

Зеленский: до конца года примем все решения, которые обещали Брюсселю
СюжетСаммит G7
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца года Киев выполнит все обещанные, данные Брюсселю, что позволит начать переговоры о вступлении в ЕС. Его слова приводит «Европейская правда».

«Надеемся, что и Евросоюз выполнит свое обещание перед Украиной. Решение о старте переговоров о вступлении в ЕС — это мощная энергия для нас, энергия единства», — сказал президент.

Эти слова прозвучали в обращении Зеленского к лидерам стран G7.

Вопрос о начале переговоров с Украиной о вступлении в содружество должен обсуждаться на саммите лидеров Евросоюза 14-15 декабря.

Против скорого присоединения Киев к ЕС выступает, например, Венгрия. Там считают, что Украина и Евросоюз пока не готовы к такому шагу.

В самом ЕС считают, что Украина может вступить в объединение к 2030 году.

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      Марина Совина
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