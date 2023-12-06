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10:49, 6 декабря 2023Из жизни

Кобыла родила жеребенка-циклопа и озадачила ветеринаров

Daily Star: в Аргентине кобыла родила жеребенка-мутанта с одним глазом

Фото: Kelly Forrister / Unsplash

В Аргентине на свет появился жеребенок-мутант с одним глазом в форме ромба и гигантским языком. Об этом сообщает Daily Star.

Кобыла родила детеныша в небольшой деревне на северо-западе Аргентины. У жеребенка был лишь один глаз в центре лба. Кроме того, у него неправильно сформировалась челюсть, из которой торчал большой язык. Из-за врожденных дефектов детеныш прожил лишь несколько минут.

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Рождение жеребенка-циклопа озадачило как ветеринаров, так и местных жителей. По какой причине плод не смог нормально развиться в утробе матери, остается неизвестным. Предполагается, что это могло произойти из-за генетической аномалии, загрязнения окружающей среды, заболеваний и по другим причинам.

Местные жители обеспокоены произошедшим. Они боятся, что аномалия коснется и других животных.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме на свет появился теленок с восемью ногами, двумя языками и тремя глазами. Во время беременности здоровье коровы было стабильным, однако она чрезмерно долго вынашивала детеныша.

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