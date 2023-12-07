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20:51, 7 декабря 2023Наука и техника

Раскрыты будущие гаджеты Apple

Bloomberg: весной 2024-го Apple выпустит новые MacBook Air, iPad Air и iPad Pro

Фото: Peter DaSilva / Reuters

Корпорация Apple запланировала выпуск нескольких гаджетов в первой половине 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя Марка Гурмана, весной компания представит новое поколение ультрабука MacBook Air, который получит процессор M3. Такой же чип был установлен в 14-дюймовом MacBook Pro и новых iMac, которые были анонсированы в конце октября.

Кроме того, Гурман раскрыл, что Apple также обновит iPad Air, который получит 12,9-дюймовый дисплей. Вместе с ним будет представлен планшет iPad Pro, который выйдет с OLED-дисплеем. В заключении фирма покажет третье поколение стилуса Apple Pencil.

По словам инсайдера, новые устройства должны поступить в продажу сразу после анонса, но он не назвал точных сроков. Аналитик заключил, что американский IT-гигант выпускает обновленные девайсы, чтобы привлечь внимание пользователей к своим компьютерам и планшетам.

Ранее журналисты издания 9to5Mac перечислили основные особенности iOS 18, которая выйдет осенью 2024 года. Операционная система для iPhone получит более глубокую интеграцию с искусственным интеллектом, поддержку стандарта по обмену текстовыми сообщениями RCS, редизайн интерфейса и новые настройки безопасности.

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      Андрей Ставицкий
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