Бивол рассказал о минусах жизни в США

Российский боксер Бивол рассказал, что в США ему не хватает родного общения

Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал о плюсах и минусах жизни в США. Его слова приводит «Чемпионат».

«Здесь есть свои плюсы: например, многие вещи сначала появляются в США, а потом уже в остальном мире. Как-то чуть-чуть впереди планеты всей, можно так сказать», — рассказал боксер. При этом, по словам Бивола, он вряд ли сможет долго прожить в США после окончания карьеры.

«Родного общения не хватает, менталитет, наверное, чуть-чуть другой. У меня уже менталитет сформированный под нашу жизнь в России, в странах СНГ», — поделился спортсмен.

В профессиональной карьере 32-летний Бивол одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.