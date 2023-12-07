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11:25, 7 декабря 2023Спорт

Бивол рассказал о минусах жизни в США

Российский боксер Бивол рассказал, что в США ему не хватает родного общения

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал о плюсах и минусах жизни в США. Его слова приводит «Чемпионат».

«Здесь есть свои плюсы: например, многие вещи сначала появляются в США, а потом уже в остальном мире. Как-то чуть-чуть впереди планеты всей, можно так сказать», — рассказал боксер. При этом, по словам Бивола, он вряд ли сможет долго прожить в США после окончания карьеры.

«Родного общения не хватает, менталитет, наверное, чуть-чуть другой. У меня уже менталитет сформированный под нашу жизнь в России, в странах СНГ», — поделился спортсмен.

В профессиональной карьере 32-летний Бивол одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

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