Долгожители рассказали о главных сожалениях старости

Business Insider: долгожители сожалеют о детях и путешествиях

Руководитель исследований долголетия Фабрицио Вильяторо рассказал, о чем обычно сожалеют люди, которые прожили 100 и более лет. Слова эксперта цитирует Business Insider.

По словам Вильяторо, пожилые люди в основном жалеют, что не проводили с семьей достаточно времени. Он привел в пример 114-летнего Хуана Висенте Перес Мора из Венесуэлы, который с 13 лет и до глубокой старости работал на ферме. В конце жизни мужчина сожалел, что так и не попробовал найти другую работу, которая позволяла бы больше времени проводить с семьей.

Кроме того, говорит Вильяторо, многие долгожители считают, что жизненные трудности или мировые события помешали им обрести стабильность и завести больше детей. Исследователь добавил, что еще один из главных поводов для грусти в старости — это сожаление о том, что человек слишком мало путешествовал.

Ранее путешественник Дэн Бюттнер, который исследует долголетие, рассказал о типичных привычках долгожителей. По его наблюдениям, в местах, где люди живут дольше, принято до старости заниматься садоводством или другими активными видами деятельности.