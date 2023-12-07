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18:58, 7 декабря 2023Силовые структуры

Минюст включил американскую организацию RAND Corporation в список нежелательных

Минюст РФ внес американскую RAND Corporation в список нежелательных организаций

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Министерство юстиции России внесло американскую исследовательскую организацию RAND Corporation в перечень нежелательных в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее распоряжение Минюст выпустил 6 декабря на основании решения Генеральной прокуратуры России. Согласно информации в сети, RAND Corporation осуществляет содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах США. Компания предоставляет услуги государственным учреждениям США, Европы, Среднего Востока и Азии.

В июле Минюст России внес в список нежелательных международную организацию Human Rights House Foundation (Норвегия) с ее филиалами на Украине, в Литве, Грузии и Армении.

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      Олеся Мицкевич
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