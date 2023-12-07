Набиуллина предупредила о порочном круге из-за льгот для компаний

Глава ЦБ Набиуллина предупредила о порочном круге льготных кредитов из-за ставки

Государственные льготы и субсидии, призванные снизить эффект роста ключевой ставки Центробанка, могут привести к порочному кругу. Об этом в дискуссии на форуме «Россия зовет!» предупредила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РБК.

По ее словам, если такие программы применять широко, то высокую ставку для всех остальных компаний придется держать дольше. Так что получается, что есть избранные, которые имеют доступ к дешевым деньгам, и есть остальные, которые вынуждены платить больше за такую практику.

Таким образом, может возникнуть ситуация, когда ЦБ поднимает ставку, льготные программы расширяются, а регулятор не видит нужного эффекта и снова ужесточает денежно-кредитную политику. «Мне кажется, это путь в тупик и нам, конечно, не к этому надо идти», — указала Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития рассматривает вариант хеджирования, то есть заморозки на определенном уровне, процентных ставок для крупнейших компаний, которые отвечают за приоритетные проекты экономики. Такое решение могло бы помочь им справиться с резким ростом ключевой ставки.

О помощи до этого просили, в том числе, российские автопроизводители — «АвтоВАЗ», КамАЗ и ГАЗ. Он указывали, что при ставке в 15 процентов годовых все средства, которые могли быть проинвестированы, придется отдать в рамках платежей по кредитам.

Главным вопросом остаются источник средств для хеджирования. Одним из вариантов называются сбор денег с банков, которые должны получить рекордную прибыль по итогам года.