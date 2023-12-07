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12:10, 7 декабря 2023Экономика

В России увидели проблему в охранниках и бухгалтерах

Решетников: тысячи охранников и бухгалтеров снижают производительность в России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чрезмерное количество охранников и бухгалтеров на российских предприятиях снижают производительность труда. Такую проблему увидел глава Минэкономразвития Максим Решетников, его слова приводит РИА Новости.

По мнению министра, тысячи охранников и бухгалтеров появляются на производстве из-за излишних требований. Так, завышенные нормы безопасности требуют присутствия человека, которого можно было бы «заменить камерами, вывести в один центр наблюдений и через это контролировать». С другой стороны, частая смена положений по бухгалтерскому учету требует постоянной перестройки систем и позволяет трудоустраивать огромное количество специалистов.

«Нам, конечно, коллеги, надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Мы много этим занимаемся, но мне кажется, мы должны сделать здесь особый фокус именно на производительности труда», — пояснил он.

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала основной проблемой российской экономики нехватку рабочей силы. По словам представителя Банка России, для дальнейшего роста экономики необходимо обеспечить не наличие денег и кредитов, а повысить производительность труда. Особенно остро проблема с кадрами обстоит в отраслях, которые перешагнули докризисный уровень, — машиностроение и химическая промышленность, пояснила она.

Также в Центробанке заявили о продолжающемся росте дефицита свободных трудовых ресурсов на российском рынке. Нехватка рабочих рук усиливает давление на экономику страны наравне с эффектом от санкций, отметили в регуляторе. Усугубляют проблемы невысокая географическая и межотраслевая мобильность кадров.

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      Вячеслав Агапов
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