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02:27, 7 декабря 2023Мир

Во Франции оценили прием Путина в Саудовской Аравии

Политик Филиппо: Путина в Саудовской Аравии встретили с особыми почестями

Фото: Aleksey Nikolskyi / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин был принят в Саудовской Аравии с особыми почестями. На это в соцсети X обратил внимание лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик отметил, что визит Путина в Эр-Рияд прошел на фоне утверждений Запада об «изоляции Москвы на международной арене в условиях ужасных санкций».

Путин посетил Абу-Даби и Эр-Рияд 6 декабря. Российский лидер провел переговоры с президентом ОАЭ и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. При встрече они поздоровались, пожав с большого размаха друг другу руки. Рукопожатия двух политиков не первый год популярны в интернете. В частности, во время саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе в 2018 году Путин эффектно пожал руку крон-принцу в зале пленарного заседания.

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      Марина Совина
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