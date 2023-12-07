Глава МИД Армении заявил о готовности встретиться с коллегой из Азербайджана

Глава МИД Армении планирует встретиться с коллегой из Азербайджана в США

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил готовность провести встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне. Об этом он упомянул в ходе встречи с советником Госдепа по переговорам на Кавказе Луисом Боно, внешнеполитическое ведомство Армении.

«Армянская сторона положительно отреагировала на предложение госсекретаря США (Энтони) Блинкена о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне», — говорится в релизе.

Во время встречи Луис Боно и Арарат Мирзоян затронули вопросы, связанные с региональной безопасностью и стабильностью, также сказано в сообщении МИД Армении.

7 декабря стало известно, что Азербайджан и Армения обменялись задержанными военнослужащими. Как уточняется, в качестве жеста доброй воли Азербайджан освободил 32 армянских военных. В ответ Армения передала властям соседней республики двоих азербайджанских военнослужащих.

Днем ранее, 6 декабря, глава Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Армения сможет сохранить суверенитет, став хорошим соседом. При этом глава государства отметил, что для заключения мира Ереван должен проявить политическую волю.