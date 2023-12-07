Азербайджан обменял 32 задержанных армянских военных на двух своих

Азербайджан и Армения обменялись задержанными военнослужащими. Об этом говорится в совместном заявлении администрации азербайджанского президента и аппарата армянского премьер-министра, передает РИА Новости.

Отмечается, что в качестве жеста доброй воли Азербайджан освободил 32 армянских военных. В ответ Армения передала властям соседней республики двоих азербайджанских военнослужащих.

В своем заявлении Баку и Ереван также подтвердили намерение «нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Армения сможет сохранить суверенитет, став хорошим соседом. При этом глава государства отметил, что для заключения мира Ереван должен проявить политическую волю.