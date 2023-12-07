Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:16, 7 декабря 2023Бывший СССР

Азербайджан и Армения обменялись задержанными военнослужащими

Азербайджан обменял 32 задержанных армянских военных на двух своих

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Азербайджан и Армения обменялись задержанными военнослужащими. Об этом говорится в совместном заявлении администрации азербайджанского президента и аппарата армянского премьер-министра, передает РИА Новости.

Отмечается, что в качестве жеста доброй воли Азербайджан освободил 32 армянских военных. В ответ Армения передала властям соседней республики двоих азербайджанских военнослужащих.

В своем заявлении Баку и Ереван также подтвердили намерение «нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Армения сможет сохранить суверенитет, став хорошим соседом. При этом глава государства отметил, что для заключения мира Ереван должен проявить политическую волю.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Чеченские спецназовцы взорвали вышку связи на территории России. Зачем им это было нужно?

      Популярный российский блогер раскрыл секрет крепкого брака

      Раскрыты будущие гаджеты Apple

      Россиянину не разрешили выгнать из квартиры невидимку

      Стало известно о взрывах в Херсоне

      Охлобыстин вспомнил о попытках Пугачевой помешать карьере SHAMAN

      Россиянин хотел передать взятку в 15 миллионов рублей и был осужден на 10 лет

      В США заявили о поддержке России Китаем в конфликте на Украине

      Обнаружены четыре извергающихся звездных объекта

      Акинфеев оценил заявление о превосходстве над Яшиным и Дасаевым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости