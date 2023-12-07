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16:02, 7 декабря 2023Бывший СССР

Южная Осетия заявила об угрозе от сотрудничества Грузии с НАТО

Делегаты Южной Осетии в Женеве заявили об угрозе от сотрудничества Грузии с НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Делегация Южной Осетии на переговорах по безопасности в Закавказье назвала сотрудничество Грузии с НАТО угрозой безопасности страны. Об этом сообщаетТАСС.

Заявление было опубликовано в сообщении югоосетинской делегации по итогам очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье. Во встрече приняли участие делегации Южной Осетии, Абхазии, Грузии, России, США, а также представители Европейского союза (ЕС), ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Особое внимание было уделено углублению военно-политического сотрудничества Грузии и НАТО и наращиванию присутствия Североатлантического военного альянса на территории соседнего государства, что расценивается как серьезный вызов региональной стабильности и угроза безопасности Южной Осетии», — говорится в сообщении югоосетинской делегации.

Представители Южной Осетии признали, что работа над проектом документа о приверженности принципу неприменения силы зашла в тупик.

Югоосетинская делегация обратила внимание участников дискуссий на продолжающиеся с грузинской стороны провокации и призвала Грузию приступить к совместной делимитации границы.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили попросил у НАТО четкие критерии для членства. Он посоветовал организации перенять подход у ЕС.

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      Юрий Леонов
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