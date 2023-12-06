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16:20, 6 декабря 2023Бывший СССР

Грузия попросила от НАТО четких критериев для членства

Спикер парламента Грузии Папуашвили попросил у НАТО четкие критерии для членства

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В НАТО должны давать странам-кандидатам четкие критерии для членства подобно тому, как это делает Евросоюз. Об этом попросил спикер парламента Грузии Папуашвили, пишет ТАСС

Папуашвили заявил, что Евросоюз озвучивает странам-кандидатам ожидания в виде рекомендаций и решение зависит от достигаемого прогресса. «Важно, чтобы и НАТО переняла эти подходы и сказала нам о точных критериях и ожиданиях», — сказал он.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украину не примут в НАТО сразу же после заключения мира. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен «сказал европейцам перестать говорить с Украиной о НАТО».

При этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещал, что военный блок продолжит поддержку Украины вопреки политической позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов ради безопасности стран-членов блока.

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      Алевтина Запольская
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